Названы шокирующие нарушения при эксплуатации вертолета, который упал под Великим Устюгом

Часть вертолета была поднята со дна Сухоны. Стоп-кадр видео МЧС

Вертолет, на котором летел и погиб директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев, находился в аресте. У вертолета, как выяснилось, даже были замазаны номера. Кроме того, техника летела на высоте 20 метров, тогда как разрешенный минимум - 24 метра.

Об этом говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационный комитет (МАК) .

Напомним, трагедия произошла под Нюксеницей, в 100 км от Великого Устюга. В октябре 2020 года вертолет «Robinson-44» рухнул в Сухону, задев провода ЛЭП, протянутые через реку. Погибли 4 человека: владелец судна, пилот, девушка - сотрудница вертолетной компании и генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев.

Как указано в справке МАК, вертолет с марта 2020 года по решению суда находился под арестом из-за возбуждения уголовного дела против собственника воздушного судна. А срок действия сертификата летной годности ВС истек в июне 2020 года.

Руководство ООО «ВКАС» об этом знало, однако им было принято решение использовать этот вертолет для выполнения перелета. При этом регистрационный номер вертолета R 44 RA- 04327 был закрашен и на него нанесен регистрационный номер RA- 04367. Вертолет с таким номером в центре тоже имелся и имел сертификат летной годности.

Обычно этот вертолет эксплуатировался летом для полетов в Крым, где базировался около Ялты, а на зиму перегонялся в Москву. Туристы сообщают о возможности полета на вертолетах такого типа в Крыму над береговой полосой - за 55 тысяч рублей можно пробыть в воздухе до 1 часа.