В Череповце появится арт-кластер PIVZAVOD

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На 2021 год в Череповце запланировано создание арт-кластера «Дом культуры нового поколения» PIVZAVOD. Новая точка притяжения появится на улице Гоголя на территории бывшего Череповецкого пивзавода, ликвидированного в 2006 году. На обширных площадях разместятся художественные галереи, концертные залы, мастерские, театральные студии, танцевальные кружки, коворкинг-центры, многочисленные кафе и рестораны на любой вкус, необычные магазинчики.

В прошлом году была уложена кровля, вставлены окна и установлена крупная надпись PIVZAVOD. Название оставили как дань истории, прямого отношения к пивоварению объект иметь не будет. Сенатор Елена Авдеева посетила стройку и сообщила в соцсетях, что новый проект поможет "обжить" промышленные территории, которые занимают четверть Заягорбского района Череповца. «Объект получается интересным, он станет новым центром притяжения для череповчан и даст развитие этой части Заречья», - заявила чиновница.