Прокуратура заинтересовалась постоянными отключениями отопления в Вологде

-

В областной столице прокуратура инициировала проверку по фактам отключений воды и отопления в разных микрорайонах города со стороны ресурсоснабжающих организаций. В ходе пресс-конференции начальница отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вологодской области заявила, что проводятся совещания с участием и.о. прокурора города и руководством ТГК-2. Компания будет проверена на качество организации отопительного сезона.

Напомним, в декабре в Вологде 4 раза отключали тепло из-за прорывов. 18 января вологжане Южного микрорайона остались без тепла из-за аварии на магистральной тепловой сети у перекрестка Беляева-Текстильщиков. 2 февраля отключили отопление на улицах Беляева, Петрозаводской, Можайского и детсаду №21. 4 февраля произошел прорыв на инженерных коммуникациях в Октябрьском парке - в холоде сидели жители центральной части города.