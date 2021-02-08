Череповчанин угнал машину матери, застрял в колее и спровоцировал массовую аварию

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В Череповце 24-летний местный житель, не имея водительских прав, имел большое желание прокатиться. Ради этого он угнал мамино «Шевроле». В результате, молодой человек застрял в одном из дворов в снежной колее. Несчастному гонщику стали помогать прохожие - однако водитель тут же врезался в другой автомобиль, который в свою очередь задел еще четыре на улице Металлургов.

Череповчанина задержали и доставили в отдел полиции, где он признался, что украл у матери ключи от машины. Теперь на мужчину завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Ему грозит до 3 лет лишения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.