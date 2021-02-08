Массовая авария на Октябрьском мосту Череповца попала на видео

«ДТП Череповца» ВКонтакте

Сразу две правые полосы оказались заняты из-за крупной аварии на Октябрьском мосту Череповца сегодня в 9 утра. По данным из группы «ДТП Череповца» ВКонтакте, столкнулись сразу 4 машины, при этом зарегистрированы 2 ДТП. О пострадавших информации нет.

Сообщается, что сначала внезапно по неизвестной причине остановился «Рено Логан», в него врезался минивэн «Форд». Следующий водитель смог вырулить и объехать аварию, а вот автолюбитель за ним влетел на полном ходу в «Рено Сандеро», остановившийся за минивеном. В результате все машины били друг друга в бамперы. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения.

Череповчане оказались недовольны сложившейся ситуацией. «Интересно, неужели они за 40 минут не смогли их оформить и растащить? Плевать, что треть города стоит?», - ругается местная жительница.