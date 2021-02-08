Череповчанка нашла в ванне убитую дочь

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Год назад череповчанка в собственной квартире обнаружила тело дочери в ванной. Эксперты заключили, что 43-летняя женщина была задушена. К счастью, неосторожный преступник оставил следы на месте убийства, по ним и удалось его вычислить. Им оказался 47-летний ранее уже судимый за убийство местный житель. Подозреваемого задержали уже через 3 дня. Выяснилось, что мужчина переписывался со своей жертвой в соцсети. Они назначили встречу, факт которой подозреваемый скрывал. Однако записи с камер видеонаблюдения показали, что пара действительно была вместе.

На период предварительного расследования мужчину заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Помимо прочего, череповчанина подозревают в незаконном хранении боеприпасов.