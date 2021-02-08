У пассажира череповецкого автовокзала отобрали автомат Калашникова

Изъятое за месяц. Фото со страницы мэра

На автовокзале Череповца установили интроскоп, с помощью которого можно просматривать багаж посетителей. За первый месяц года у пассажиров изъяли 2 автомата (охолощенный укороченный автомат Калашникова и автомат для страйкбола), 6 ножей, 17 перцовых баллончиков и кастет.

Мэр Череповца заявил в соцсетях, что складывается впечатление, что часть череповчан "собиралась поехать на маленькую победоносную войну". Ситименеджер напомнил, что правила транспортной безопасности запрещают перевозить оружие, взрывчатые вещества, яды и радиоактивные материалы.

СХП Калашников

Однако такая новость одобрения не вызвала. Многие заметили, что транспортировка легального оружия в России не запрещена. Комментаторы указали, что только кастет после экспертизы может быть назван оружием. Остальное - спортивный и туристический инвентарь, а также легально продающиеся средства самообороны.

При этом досмотр проходит лишь на автовокзале - зайти с другой остановки с такой "запрещенкой" не вызовет трудностей. Череповчане заподозрили, что такие изъятия происходят лишь для красивой отчетности, но абсолютно бесполезны и даже вредны. Государство не может защитить население, но не дает ему защищаться самому. Так сказать, "когда убьют - тогда и приходите"!