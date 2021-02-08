Вологодский беспредел: свезли на кладбище и там ограбили

Вглядитесь внимательно. Не бойтесь - мужчины задержаны. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

37-летний мужчина рассказал как ночью его ограбили, причем на кладбище.

В дежурную часть отдела полиции № 1 в. Вологде обратился 37-летний мужчина. Он сообщил, что вечером на арендованной квартире он выпивал в компании знакомых. . Внезапно в квартиру заявились гости - пришел молодой человек девушки, сидевшей в компании, с двумя приятелями.

Но с гостями у мужчины вспыхнул конфликт. "Трое мужчин вывели вологжанина на улицу, усадили в машину и отвезли на кладбище, где избили и забрали банковскую карту. После этого со счета жителя областного центра пропало порядка 70 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД области.

Полиция вычислила "гостей". Беспредельщиками оказались трое ранее судимых мужчин 1978, 1980 и 1993 г.р. было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ - Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сотрудники полиции предполагают, что то было не единственное преступление бандитов. Поэтому полицейские просят всех, кто пострадал от действий этих мужчин, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону в Вологде: 8 (8172) 76-31-20, 76-31-14 или 02.