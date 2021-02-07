666 вологжан скончались от страшного вируса

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За последние сутки еще пятеро вологжан попали в списки погибших от COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 666 жителей Вологодской области.

Статистика Фото: Яндекс

На 7 февраля зафиксировано 260 новых зараженных - это 12 место среди регионов РФ. За последние 2,5 месяца такое количество заболевших стало самым минимальным. Еще 234 человека были выписаны после болезни на Вологодчине.

Напомним, на данный момент ведется массовая вакцинация населения, а один из коронавирусных моногоспиталей Вологды закрыли, чтобы вернуть учреждение к обычному режиму работы.