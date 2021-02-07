Череповчанин, спасая свою дачу, обжег лицо и руки

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В деревне Курган Череповецкого района 4 февраля произошел пожар. 61-летний хозяин вместе с сыном приехали на дачу и занимались там строительством. В час дня они заметили тянущийся из здания дым. Глава семьи кинулся тушить домик, кидался на пламя, но получил ожоги правой руки и лица. Собственность в 88 квадратных метров, в которую были вложены немалые силы и время, сгорела дотла. На ликвидацию ЧП выехали 5 единиц техники и 13 пожарных.

Пресс-служба областного Управления МЧС сообщила, что погорелец отказался от госпитализации. Причиной пожара называют неисправность печи. Напомним, с начала 2021 года погибли на пожарах уже 19 вологжан, еще 9 получили травмы. Проблемы с печами - частая причина ЧП.