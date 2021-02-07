Мэр Вологды мечтает победить пробки

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Мэр Вологды заявил, что проблемой организации движения в областной столице занялись эксперты Института развития транспорта ВШЭ. На данный момент специалисты уже начали собирать необходимые для выводов данные с дорог Вологды. "Их предложения будем проверять на транспортной модели и, конечно, обсуждать с вами", — пообещал ситименеджер.

Мосты Вологды являются традиционным местом заторов и ДТП, а увеличить количество полос на них возможности нет. Сергея Воропанов предположил, что можно изменить режим проезда по этим путепроводам.

Напомним, раньше обсуждалось строительство кругового перекрестка на съезде с Октябрьского моста в сторону центра. Однако даже внезапный снос здания бывшего спорткомплекса "Труд" не ускорил принятие решения.

Мэр призвал вологжан высказывать свои идеи по вопросу как разгрузить мосты в Вологде, особенно Горбатый и Октябрьский. "Уверен, у каждого водителя есть дельные мысли по этому поводу. Сужу по себе, съезжая с Горбатого моста удобнее двигаться по Галкинской, хоть и упираешься в нерегулируемый перекресток, где непросто повернуть налево. А что, если перестроить движение так, чтобы можно было сразу попасть на улицу Мира, без сложных маневров? Схема у Октябрьского моста тоже требует изменений", — высказался Сергей Воропанов.

Будем надеяться, что городские власти займутся и проблемой общественного транспорта, ведь именно автобусы и троллейбусы перевозят большинство вологжан.