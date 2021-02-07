Вместо Дня всех влюбленных вологжанам предлагают отметить День книгодарения

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14 февраля во всем мире книголюбы отмечают Международный день книгодарения. Вологодская областная научная библиотека в День всех влюбленных приглашает подарить учреждению книгу: поучаствовать во всероссийской благотворительной акции «Дарите книги с любовью!».

Работники библиотеки с радостью примут книги в хорошем состоянии, изданные после 2010 года. Имя дарителя останется в электронном каталоге и на самой книге, которую включат в библиотечный фонд.

Акция пройдет до 28 февраля, а книги можно передать в отделе обслуживания на улице М. Ульяновой, д. 1 и д. 7 и в филиале на Маршала Конева, 6. Вопросы принимаются по телефону 8 (8172) 75-91-89.