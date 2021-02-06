Сухая древесина горела как порох. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вытегорском районе сгорела старая школа.

О ЧП, которое произошло 5 февраля, сообщает пресс-служба МЧС,

Около 8 часов вечера загорелось двухэтажное здание в селе Анненский мост.

Сигнал пожарным поступил в 20:21. Горело неэксплуатируемое деревянное двухэтажное здание размером 20 на 8 метров. как сообщают местные жители, в этом доме раньше находилась школа.

Огонь охватил все строение. Здание сгорело дотла, повреждены стены. Причина случившегося - поджог.

В ликвидации участвовали 4 единицы техники и 10 человек личного состава, в том числе два человека - члены добровольного пожарного общества.