Агрессивный череповецкий школьник оказался в страшной ситуации

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Детский омбудсмен по Вологодской области Ольга Смирнова разобралась в ситуации с пятиклассником, который толкнул учителя в школе №18. На подростка натравили полицию. Правозащитники углубились в расследование инцидента.

Напомним, 2 февраля 14-летний мальчик не пошел на урок, а в столовой толкнул подошедшего к нему завуча. Сообщается, что ребенок в приступе ярости якобы поломал мебель и разбил посуду в столовой. Прибывшего сотрудника полиции он и вовсе покусал и покрыл матом. Оказалось, что отец школьника ушел от них, мать очень тяжело болеет и не встает с постели, а в семье еще 4 ребенка. Во время перемены мальчику позвонила мама: учительнице это не понравилось (до начала урока ИЗО оставалось 2 минуты) и она выставила его за дверь. Детский омбудсмен заметила, что несмотря на то, что учителя действовали по уставу, они не захотели погасить конфликт и проявить сочувствие к ребенку, находящемуся в не по годам для него тяжелой ситуации.

"Учитывая, что мама лежачая, что такое сложное положение в семье, мне кажется, что можно было найти к этому ребенку особый подход. Дать, может быть, возможность поговорить все-таки с мамой. Может, она его просила купить какие-то продукты питания, еще что-то. Они знали, что он разговаривал с матерью. Нужно быть душевнее к детям, у которых и так сложная семейная ситуация. Отец бросил", – прокомментировала ситуацию Ольга Смирнова. 4 февраля прошло внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Ситуацию в семье взяли под контроль, матери обещают оказать соцподдержку.