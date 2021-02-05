Умер Владимир Воропанов - многолетний директор Вологодской областной картинной галереи

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5 февраля ушел из жизни Владимир Воропанов. Владимир Валентинович проработал более 40 лет в главном художественном музее области, из них 37 - на посту директора. Ему было 66 лет.

Владимир Валентинович родился в 2 сентября 1954 году в Тотьме. В 1976 году он окончил исторический факультет (кафедра истории искусства) Ленинградского государственного университета и приступил к работе в Вологде.

Работал экскурсоводом в картинной галерее, затем возглавил отдел графики. Директором галереи он стал в 1981, руководил ею в течение 37 лет. Уход с работы был для него немыслим. И все-таки он был отставлен с поста директора в довольно-таки непростое время. Напомним, главное здание областной картинной галереи - Воскресенский собор, был передан церкви, а новое помещение так и не появилось. Выставки проходят, главным образом, в филиалах галереи.

Как сообщают коллеги, до настоящего времени Владимир Валентинович продолжал дело своей жизни - занимался описанием фондов картинной галереи, редактировал искусствоведческие материалы, писал статьи об истории ВОКГ.

Владимир Валентинович – член Союза художников России, лауреат государственной премии Вологодской области по литературе и искусству, почетный гражданин города Вологды. В 1997 году В.В. Воропанову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры России», сообщает паблик областной картинной галереи "ВКонтакте".

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Редакция "Комсомольской правды"- Вологда выражает соболезнование родным и близким Владимира Валентиновича.

Фото: Вологодская областная картинная галерея.