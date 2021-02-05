Стали известны лидеры по производству молока в Вологодском районе

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Вологодский район бьет рекорды по валовому надою молока. Средняя продуктивность коров на предприятиях района в минувшем году составила 8473 кг - это на 314 кг больше уровня 2019 года. Всего 153,3 тысячи тонны молока произведено в районе за 2020 год. По сравнению с 2019 годом прирост составил 3,8%.

Лидерами по надоям в Вологодском районе стали СХПК «Присухонское» - 10760 кг, СХПК «Племзавод Майский» - 9816 кг, СПК «ПКЗ «Вологодский» - 9787 кг. А по результатам областного конкурса «Лучшее молоко – 2020» производителем самого вкусного молока региона признали СХПК «Племенной конный завод Вологодский». В других номинациях в число лидеров вошли СХПК «Новленский» и СХПК Племенной завод «Майский».