Череповчанин воровал информацию в интернете и едва не сел в колонию

Хакеру дали условное наказание. Фото: Василий Вахрин

В Череповце осудили продвинутого пользователя интернетом. Он пользовался вредоносной компьютерной программой, воровал и продавал информацию. Как утверждает прокуратура области, он скачивал логины и пароли электронной почты иностранцев.

Прокуратурой г. Череповца поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ - использование вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности.

Установлено, что злоумышленник через программу с февраля 2019 года по сентябрь 2020 года загружал с интернет-сайта базы данных, содержащие сведения о логинах и паролях зарубежных пользователей электронных почт. Благодаря этой информации, он копировал и получал сведения, интересующие потенциальных покупателей, а затем продавал их.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал и раскаялся. С учетом мнения государственного обвинителя, личности виновного, суд назначил череповчанину условное наказание на срок один год.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Вологодской области.