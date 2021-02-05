В поле под Соколом обнаружили труп мужчины

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В поле недалеко от села Биряково нашли тело 57-летнего мужчины. Сокольчанин в ночь на 2 февраля после застолья отправился из гостей домой, но не дошел.

3 февраля его сожительница заявила о пропаже человека. На следующий день начались поиски. Предполагается, что из-за опьянения мужчина мог потерять ориентацию в пространстве. Признаков насильственной смерти на теле не нашли. На данный момент проходят судебно-медицинские экспертизы, ведется следствие.

Пресс-служба СУ СК по Вологодской области советует вологжанам не терять бдительность на морозе, особенно нужно быть осторожными при употреблении спиртного.