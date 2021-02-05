Вологжанин и череповчанин приехали в Никольский район и задушили местного жителя

- Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Двое жителей области осуждены за убийство 57-летнего мужчины в Никольском районе. Двое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

9 мая 2020 родственники заявили об исчезновении мужчины 1963 года рождения. были организованы поиски. Ранним утром 10 мая полицейские обнаружили тело погибшего у реки Каменка в 5 км от деревни Ермаково Никольского района.

Полицейские обследовали дом погибшего - он был открыт, а на крыльце следователи обнаружили следы крови. Подозреваемыми в гибели жителя деревни стали двое мужчин 1985 г.р. и 1981 г.р.. Ими оказались приехавшие из Вологды и Череповца на майские праздники родственники местных жителей, ранее они не ладили с погибшим.

Задержанные отрицали свою причастность к преступлению. Однако следователи обнаружили автомашину, в которой тело погибшего они вывезли к реке, пытаясь скрыть преступление.

В автомобиле были обнаружены следы этих мужчин, были обнаружены доказательства и на месте преступления. В результате мужчины сознались в преступлении. Они сообщили, что сбросили тело погибшего с автомобильного моста в реку.

А трагедия произошла вечером 8 мая. Мужчины заявились в дом, попросили спичек, жестоко избили хозяина. А когда тот заявил, что сообщит в полицию, задушили его.

Приговором суда жителю Череповца назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, жителю Вологды - в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год. Также с осужденных в пользу сестры убитого взыскана компенсация морального вреда по 500 тыс. рублей с каждого, сообщает пресс-служба судов области.