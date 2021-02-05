Брат за брата: в Вологодском городском суде подменили обвиняемого

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В Вологодском городском суде, что на улице Гоголя в Вологде, на заседании подменили обвиняемого. 37-летний мужчина повторно был пойман за вождением автомобиля в нетрезвом виде - ранее его уже лишали водительских прав. Об инциденте сообщил портал ГородВо.

После перерыва при зачитывании приговора сотрудники суда с удивлением заметили, что на скамье подсудимых оказался по-видимому совсем другой человек. Выяснилось, что место обвиняемого занял младший 33-летний брат. Он был не слишком похож на родственника.

Решившего взять вину на себя доставили в полицию, а его старшего брата объявили в розыск. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения ему грозил штраф 200–300 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы.