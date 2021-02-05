В Вологодской области на лесной делянке сгорел John Deere

Дорогостоящая техника уничтожена огнем. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Грязовецком районе сгорела лесозаготовительная техника. ЧП случилось 3 февраля в 13 часов 20 минут.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, загорелась лесозаготовительная машина John Deere 2011 года выпуска, работавшая на лесозаготовительной делянке в 18 километрах от деревни Бекренево Сидоровского муниципального образования Грязовецкого района. В результате выгорел моторный отсек, колеса, кабина оператора, повреждено лакокрасочное покрытие.

Оператор лесозаготовительной машины, мужчина 1989 года рождения, пояснил, что в начале рабочей смены, в 8:00 он завел машину и до 11:30 работал, после чего сходил на обед. Вернувшись в 12:20, он завел машину. Сигнализация на приборной доске сообщила о неисправности. Он заглушил двигатель кнопкой экстренной остановки, но вскоре заметил открытое горение в моторном отсеке. Горел двигатель.

Оператор пытался потушить двигатель огнетушителями. Однако техника практически полностью уничтожена огнем. Причиной ЧП названа техническая неисправность узлов и агрегатов лесозаготовительной машины. На место выезжали две пожарные машины, 5 человек личного состава.