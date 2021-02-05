В Вологде реставрируют дом XIX века на улице Чернышевского

- Фото: Вологда РФ

В областной столице продолжаются реставрационные работы в доме начала XIX века на улице Чернышевского, 56. Компания «Вологодские реставраторы» трудится над зданием с конца 2019 года при поддержке мецената из Великого Устюга Виктора Чучина. В зимнее время специалисты занимаются над внутренней отделкой памятника архитектуры.

«Очень долго искали материал для реставрации оконных колод и рам - брус нужного диаметра. Сейчас будем изготавливать материалы, которые нуждаются в замене», - рассказал руководитель компании «Вологодские реставраторы». Специалисты пытаются сохранить максимум изначального материала, но замене все равно подлежит половина колод.

Вагонку или тес реставраторы собираются изготавливать вручную. Воссоздать планируется 2 этажа, мансарду и утраченные пристройку и каретник. Сруб должен выстоять, а ближе к лету начнутся кровельные работы. Полностью здание должно быть готово к концу этого года. Согласовывается реставрация балконов - изначально их в проекте не было, но в ходе работ обнаружились следы от них.

Напомним, в Вологде работает проектный комитет «Сохранение объектов культурного наследия - деревянного зодчества». В перечень объектов деревянного зодчества входит примерно 120 зданий, сообщает Вологда.рф.