Три человека провалились под лед в Череповце

Фото: Северо-Западный РПСО

В Череповце 4 февраля три человека провалились под лед. С 5 февраля выход на реку в городе металлургов запрещен.

Два человека едва не ушли на дно в районе Октябрьского моста, один – у Ломоносовского пляжа.

Как сообщают череповецкие спасатели, 4 февраля около 8:20 на реке Шексна неподалеку от Октябрьского моста под лед провалились 60-летняя женщина и мужчина, год рождения которого не установлен. На помощь пришли спасатели - парочка была извлечена из воды сотрудниками спасательной службы.На базе МБУ «СпаС» их обогрели, от медпомощи "купальщики" отказались.

А в 10 утра на реке Шексна в районе Ломоносовского пляжа лед не выдержал 56-летнего рыбака. Из ледяной купели его выловили сотрудники спасательной службы. Медицинской помощи ему не требовалось, он был доставлен на берег, к его машине.