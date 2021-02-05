Череповецкую трамвайную сеть обеспечат остановками

Вариант модульной остановки Фото: портал мэрии Череповца

В Череповце разработали концепцию трамвайных остановок - они будут собираться из модулей как конструктор. Минимальная длина павильона 3 метра, максимальная не ограничена. Ширина тоже меняется. Не все платформы в городе позволяют установить скамейки - для узких будут специальные точки опоры, к которым ожидающие смогут прислониться, чтобы снять нагрузку с ног. Планируется, что остановки будут отмечены светодиодным освещением.

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Павильоны могут появиться в городе через 65 лет после запуска первого трамвая. До этого о пользователях общественного транспорта так не беспокоились. Концепцию разработала архитектурная группа «ШАГИ». Первые модульные остановки должны появиться на улицах Череповца этой весной, сообщил мэр города на своей личной странице в соцсети.

Однако горожане до сих пор мечтают о закрытых отапливаемых остановках - теплая и безветренная погода не так часто приходит в северный город. Кроме того, многие обеспокоены безопасностью пешеходов-нарушителей: павильоны могут перекрыть обзор несущимся водителям.