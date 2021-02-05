Вспыльчивый череповчанин сжег дом соперника от ревности

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В Череповце очевидцы с ужасом наблюдали, как мужчина облил угол жилого дома на улице Жуковского горючей жидкостью и поджег. Пироманом оказался ранее судимый 36-летний ревнивый череповчанин, который решился пойти на поджог жилища соперника своей любимой. Он взбесился из-за того, что его сожительница отправилась в гости к другому. Хорошо, что во вспыхнувшем помещении в тот момент никого не было.

Теперь ему грозит уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и до 5 лет лишения. На данный момент вспыльчивого мужчину оставили под подпиской о невыезде. Ведется расследование, сообщает УМВД по Череповцу.