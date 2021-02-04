В Белозерске при реставрации памятника воинам-освободителям потеряли мемориальные капсулы

Фото газеты Белозерье

В Белозерске сегодня составили новый протокол на главу Администрации города Галину Бубнову. Еще в начале января чиновница получила штраф за халатное проведение и контроль реставрационных работ на памятнике воинам-освободителям в парке Победы. Иск поступил из Комитета по защите объектов культурного наследия. Все работы были не согласованы с Комитетом, а в ходе реконструкции памятник был недопустимо видоизменён.

Областная прокуратура заинтересовалось новыми подробностями ремонта. Оказывается, при проведении реставрации были утрачены мемориальные капсулы с землей с малой родины каждого белозёра-фронтовика Великой Отечественной войны. Если капсулы не смогут найти или восстановить, то виновные будут наказаны. В том числе и Галина Бубнова. Об этом сообщил прокурор Вологодской области Александр Гринёв.