Братьев-череповчан осудили за украденный автомобиль"Ягуар"

Дерзкое преступление было легко раскрыто. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Суд вынес приговор братьям: работник автосервиса в Череповце и его брат украли «Ягуар», инструменты и телефон. Как сообщает пресс-служба судов, вынесен приговор в отношении 39-летнего Ивана и 40-летнего Юрия. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. а, в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с причинением потерпевшим значительного ущерба).

С утра 20 октября 2020 года мужчины уже были пьяны. В автосервисе в гаражном боксе № 6 ГСК «Бампер» на ул. Краснодонцев, где работал один из них, они похитили имущество земляка, который пользовался этим гаражом, а также автомобиль Jaguar X-Type, переданный его владелицей для ремонта вместе с ключами.

Братья погрузили в багажник автомобиля планшетный компьютер, два сварочных аппарата, сотовый телефон мужчины и уехали. На Северном шоссе в Череповце они сумели продать незнакомцу инструменты и планшет, заправили на эти деньги автомобиль и доехали до деревни Сазоново Устюженского района. Там автомобиль сломался. Ночью на эвакуаторе братья перевезли добычу в село Никольское Гатчинского района Ленинградской области.

Далее они передвигались на похищенном автомобиле, который мог передвигаться на небольшие расстояния, под управлением знакомого.

Мужчины сумели добраться до д. Б. Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Оставив автомобиль знакомому, они вернулись в Череповец, но были задержаны.

Подсудимые вину признали. Как оказалось, это не первое их преступление. Ранее Иван был освобожден по УДО. С учетом этого, его посадили на 2 года 2 месяца, брата Юрию определили за колючую проволоку на 2 года. Оба будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

С осужденных в счет возмещения материального ущерба взыскано – 44 550 рублей, в пользу потерпевшей – 99 204 рубля (стоимость восстановительного ремонта автомобиля).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.