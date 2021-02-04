В домах центра Вологды стало холоднее

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В областной столице ограничили поступление тепла в 8 жилых домов и 10 административных зданий центра города. Началась процедура сегодня в 11 утра, подключение планируется лишь поздним вечером - после 23 часов.

Как сообщила пресс-служба Администрации Вологды, рабочие устраняют дефекты на инженерных коммуникациях в Октябрьском парке, что принадлежат компании «ТГК-2».

Без отопления зимой остались здания на улицах Кирова, Мальцева, Мира, Октябрьская и Челюскинцев, в том числе Детская музыкальная школа №4. Отключения в областной столице происходили неоднократно: 4 раза в декабре и один в январе, один в феврале.