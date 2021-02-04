Названы самые "ковидные" районы Вологодчины

Ведомственную статистику за январь опубликовал Роспотребнадзор. В частности, были названы районы с наибольшим показателем заболеваемости коронавирусом. Как выяснилось, в некоторых районах заболеваемость была выше среднеобластной. Так, в январе средний показатель по региону был превышен в 10 муниципалитетах. В этой десятке, кроме Вологды и Череповца, Устюженский, Тотемский, Сокольский, Харовский, Усть-Кубинский, Чагодощенский, Белозерский, Сямженский районы.

При этом на все районы приходится лишь 38 процентов числа заболевших, а в Вологде заболело меньше, чем в городе металлургов. На Вологду и Череповец приходилось 30 и 32% от общего количества инфицированных.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за январь сотрудники ведомства зафиксировали и "отработали", организовав противоэпидемические мероприятия в более 8,5 тысячах очагах коронавируса. Согласно статистике, в 47% случаев коварной инфекцией заражались вологжане трудоспособного возраста, примерно каждый пятый был старше 65 лет, а до 18 лет - каждый десятый.