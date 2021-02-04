Двое вологжан вымогали у поставщика взятку на 3 млн рублей

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Следователи завершили уголовное дело двух бывших сотрудников "Трансальфа", которые пошли на вымогательство ради наживы. Используя свое служебное положение, они начали требовать у предпринимателя из саратовской фирмы взятку, иначе договор на поставку ушел бы другой фирме. Мужчина перевел злоумышленникам около 3 млн рублей.

Вологжане ранее занимали должности главного конструктора и начальника отдела снабжения фирмы по производству транспортных средств. Один из них разрабатывал и согласовывал конструкторскую документацию, другой отвечал за закупку комплектующих.

Вологжане проходят по статье УК РФ "Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Дело передано в прокуратуру, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.