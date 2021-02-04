В Вологодской области в ДТП погибла 31-летняя водитель "Мазды"

Обе машины оказались в кювете. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Еще одна страшная трагедия произошла на востоке Вологодской области. В Великоустюгском районе иномарка врезалась в грузовик.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, ДТП произошло 2 февраля около 9 часов на 422 км дороги Урень – Котлас.

По предварительным данным, женщина 31 года, управляя автомобилем "Мазда", столкнулась с грузовиком, которым управлял водитель 32 лет. Оба автомобиля получили кузовные повреждения. Женщина-водитель скончалась на месте. Причины трагедии уточняются.

За рулем большегруза находился водитель из Республики Беларусь. Он поясняет произошедшее скользкой дорогой.

Женщина ехала на работу в торговый центр в Великий Устюг из деревни Морозовица. У нее остались двое детей.

Как сообщала "Комсомолка", в Бабушкинском районе "Лада Гранта" попала под лесовоз. На месте погибла супружеская пара из Тотьмы, пострадавший ребенок санавиацией доставлен в Вологду.