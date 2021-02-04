В Вологодской области в СИЗО прошел флешмоб против сквернословия

Фото: УФСИН по Вологодской области

В СИЗО Череповца выступили против мата. Акция состоялась в День борьбы с ненормативной лексикой. О необычном флешмобе сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области. Он прошел в Череповце, в следственном изоляторе №3.

Обитатели СИЗО сфотографировались во дворе заведения с афишками, на которых написано "Сквернословию НЕТ". Фотография с осужденными быстро разлетелась по соцсетям, многие пользователи поддержали отказ от мата и поблагодарили заключенных.

Акция «Нет сквернословию» проходила в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение культурного уровня и грамотности речи. По некоторым данным, крепкое словцо употребляют в стране более половины россиян.

День борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля. В истории нашей страны сквернословие запрещалось царскими указами, обличалось в посланиях патриархов и митрополитов. Например, Иван Грозный повелел на торговых площадях кликать текст, в котором говорилось, чтобы православные христиане «матерно бы не лаялись, и отцем и матерью скверными речами друг друга не упрекали, и всякими б неподобными речми скверными друг друга не укоряли».

С юридической точки зрения, сквернословие рассматривается как нарушение общественного порядка, оскорбление личности, оно может соответствовать статье о разжигании национальной, религиозной и этнической розни и повлечь за собой ряд соответствующих санкций. В российском законодательстве предусмотрены меры наказания за нецензурную брань в общественных местах. Статья 20-1 Кодекса об административных правонарушениях расценивает ее как мелкое хулиганство. На гражданина может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. А если он к тому же выказал неповиновение «требованию представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка», размер штрафа возрастает до 2500 рублей…

Как известно, с 1 февраля соцсети и видеохостинги обязаны выявлять и блокировать матерные слова.