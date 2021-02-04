Хозяйке коз-хулиганок придется выплатить крупную сумму за ремонт чужой машины

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В Вожегодском районе суд рассмотрел дело о повреждении домашними животными автомобиля. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Владелец машины «Lifan» обратился к правоохранителям после того, как три козы серого цвета и черный козел соседки оставили царапины на его имуществе. Мужчина попросил с козохозяйки 47 900 рублей - такую сумму он потратил на ремонт и техническую экспертизу.

Ответчица рассказала на заседании, что в злополучный день они животные действительно паслись, но исключительно на ее участке. Однако истец и свидетели утверждали обратное - козы были около машины! Участковый осмотрел место происшествия и обнаружил "повреждения лакокрасочного покрытия левых дверей, крышки багажника, бампера, левого порога, задней правой двери в виде царапин", сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Теперь козохозяйке придется расплачиваться за произошедшую неприятность. Оспорить решение суда ей не удалось.