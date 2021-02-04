Подросток не смог отобрать у 56-летней череповчанки сумку

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В городе металлургов полицейские задержали 19-летнего местного жителя. Подросток подозревается в попытке совершения грабежа. В полицию обратилась 56-летняя чероповчанка: она поведала, что неизвестный напал на нее на улице Молодежной. Молодой человек пытался вырвать у нее сумку с ценными вещами, но ему не удалось побороть пенсионерку - ушел ни с чем.

Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили неудачливого грабителя. Подросток пояснил, что пошел на преступления из-за финансовых проблем. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый может отправиться в тюрьму на 4 года, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.