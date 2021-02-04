Росгвардейцам пришлось задержать череповчанку за скандал в Администрации района

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Утром 2 февраля Росгвардия выехала к зданию Администрации Череповецкого района, чтобы уладить конфликт между госслужащими и буйной череповчанкой. 35-летнюю женщину пришлось задержать. О щекотливом инциденте рассказали в NewsVo.

В силовые структуры поступил сигнал с тревожной кнопки, размещенной в административном здании на улице Первомайская. Пресс-служба Росгвардии сообщила, что череповчанка накануне выпивала, а с утра устроила скандал: нецензурно выражалась и хулиганила. Посетительницу Администрации передали полицейским.