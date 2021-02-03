Поисковики всей страны выражают соболезнование родным погибшего волонтера

Фото: ПСО «ТОТЬМА-СПАС» "ВКонтакте"

Поисковики отрядов из всех уголков страны откликнулись на вологодскую трагедию. Они выражают соболезнование родным и близким погибшей в страшной аварии Татьяны Витушкиной.

2 февраля в ДТП погибли волонтёр посиково-спасательного отряда "Тотьма-СПАС" Татьяна Витушкина и ее муж Михаил. Их пятилетний сын в тяжелом состоянии был транспортирован санавиацией в Вологду. Семья жила в Тотьме - райцентре Вологодской области. Сюда продолжают поступать слова поддержки.

Фото: ПСО «ТОТЬМА-СПАС» "ВКонтакте"

"Танюша вступила в наши ряды совсем недавно, но уже завоевала наши сердца своей добротой, отзывчивостью, неравнодушием. Улыбчивая, негромкая, спокойная девушка, она всегда готова была придти на помощь, поддержать, посочувствовать..." - пишут тотемские поисковики на своей странице "ВКонтакте", они размещают фотографии этой красивой, молодой женщины.

"Мы до последнего отказывались в это верить... - пишут друзья. - Эта потеря для нас невосполнима..."

Надежда Скорюкова : "Соболезную родным и близким... Очень тяжело родителям терять своих, таких молодых и полных энергии, желаний жить и развиваться, детей... Очень, очень жаль..."

Одним из первых откликнулся сокольский "ЮК-СПАС". Руководитель отряда Александр Громов пишет: "Очень большая утрата...Ещё недавно Танюша помогала в продвижении проекта "Тотьма-СПАС". Как жаль, что такие добрые люди уходят от нас..."

ПСО "Азимут" из Череповца и "Лиза Алерт " из Вологды выражают искренние соболезнования родным и близким с этой невосполнимой утратой...

Поисковики отрядов "Поиск пропавших детей" из Москвы, "Поиск пропавших людей"- Югра узнали о трагедии и выражают надежду, что дети погибших найдут заботу, надежду и опору в лице близких людей.

Слова горечи и поддержки пришли от поисковиков Уссурийска, Мурманска и Мурманской области, Дальнего Востока, города Радужный...

Соболезнования продолжают поступать.