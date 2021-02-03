Работница одного из ресторанов Вологды обокрала коллегу

-

В Вологде в одном из ресторанов произошла кража, при чем у сотрудника. Виновницей преступления оказался 22-летняя работница заведения - она обокрала коллегу, как предполагают следователи.

Девушка рассказала, что в конце смены собиралась домой в раздевалке и задела вещи повара. Из кармана выпал кошелек, в котором виднелись заманчивые купюры. Вологжанка недолго думая присвоила чужую наличность и ушла отдыхать. Однако ей позвонили с места работы: кражу обнаружили. Испугавшаяся девушка решила прикопать денежные средства в ближайшем сугробе, а по возвращению их забрала и растратила.

В итоге воровку все-таки вычислили и она созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Вологодской области.