Разработчики мобильных игр из Вологды стали третьими в мировом рейтинге по выручке

Фото: Playrix ВКонтакте, (фрагмент)

Компания Playrix заняла третье место в мировом рейтинге издателей мобильных игр. Компания Playrix, принадлежащая вологжанам, братьям Бухманам, сделала рывок. Согласно данным 2020 года, разработчики переместилась с 7-го на призовое 3-е место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по объемам годовой выручки по методике аналитической компании App Annie. Впереди остаются две китайские компании.

Как информирует РБК, Playrix не раскрывает свои финансовые показатели. Но известно, что за девять месяцев 2020 года консолидированная выручка компании Activision Blizzard, которая находится на 4-м месте рейтинга, достигл $5,67 млрд.

Напомним, братья Бухманы учились в вологодском вузе, в Вологде организовали свою компанию, затем перенесли свою штаб-квартиру в Ирландию, однако многие вологжане работают на эту фирму.

В 2020 году основатели компании Playrix выделили 25 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом в Вологодской области.