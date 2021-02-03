Череповчанку, обидевшуюся на непристойное предложение, поймали за кражей еды

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В Череповце задержали местную 59-летнюю жительницу, которая долго не появлялась дома. Женщину подозревают в тяжелом преступлении: по версии следствия, она в ночь на 18 сентября познакомилась в подъезде с незнакомым 37-летним мужчиной, а дальше произошло страшное.

После разговора джентльмен пригласил незнакомку к себе пропустить стаканчик. В какой-то момент, по словам череповчанки, мужчина сделал ей непристойное предложение, что ее оскорбило и завязался конфликт. Новую знакомую выставили за дверь, правда жилище осталось незапертым. Обиженная воспользовалась ситуацией, вернулась в квартиру, схватила нож и ударила им в живот неприятеля.

Мужчина смог оказать сопротивление и вызвать для себя помощь. Личность нападавшей вычислили, но, как оказалось, дома она появляться после этого инцидента перестала. Женщину объявили в федеральный розыск.

В итоге, череповчанка попалась 2 февраля на магазинной краже на улице Архангельской. Разыскиваемая пыталась вынести спрятанный под верхней одеждой алкоголь и еду. На данный момент решается вопрос об аресте. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.