Водоканал Череповецкого района наказали за ядовитые стоки

Стоки промпредприятий выпускались в реки без должной очистки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд взыскал с МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» около 3 миллионов рублей. Именно такой ущерб коммунальщики причинили ущерб окружающей среде.

Северным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в водоохранных зонах реки Сорка, возле деревни Новое Домозерово, и реки Кучесара, возле Климовского, был проведен забор проб сточных вод, сбрасываемых в эти реки промышленными предприятиями.

Лабораторные исследования показали превышение нормативов вредных веществ. Между тем водоемы являются объектами рыбохозяйственного значения. Как сообщает пресс-служба судов, предельно допустимые концентрации вредных веществ были превышены по таким показателям как аммоний-ион, нефтепродукты, фосфаты, БПК5.

Был произведен расчет ущерба природе - он составил 2 839 260 рублей. Его, по решению арбитражного суда, и предстоит возместить водоканалу.