Поклонник экстремистской организации обеднел на 1500 рублей

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23-летний житель Вологды был пойман за расклейкой листовок с символикой экстремистской организации. В 2 часа ночи 31 января он размещал на столбах улицы Пушкинской изготовленные им материалы. Всего 2 штуки.

Молодого человека задержали, он в преступлении раскаялся. Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что на листовках была «лимонка», перечеркнутая молнией. Такое изображение является символикой экстремистской организации «Национал - Большевистской партии», запрещенной в России.

Суд назначил вологжанину штраф в 1500 рублей. Постановление может быть обжаловано.