Сокольчанину удалось вынести из магазина 14 кг мясных изделий

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В Соколе осудили местного жителя за кражу колбасок, сарделек, шпика, различных колбас и даже куриных копчено-вареных крылышек. Правоохранители установили, что 55-летний сокольчанин пришел днем 19 января в магазин низких цен «Светофор». Выгадав момент, он в сложил в пакетик 14 кг 130 грамм самых разнообразных мясных изделий на свой вкус. Далее он прошел мимо кассы и убежал. Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что подсудимый распорядился закусками по своему усмотрению.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением, поэтому дело слушалось в особом порядке. Мировой судья назначил заядлому мясоеду 200 часов обязательных работ, плюс ему придется возместить компании причиненный материальный ущерб в денежном виде. Приговор еще может быть обжалован.