В Вологде пожарные ликвидируют пожар на Городском валу

Дым виден из разных концов города. Фото: Иван Чухнин

В Вологде горит одноэтажный деревянный дом на Городском валу. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 16 человек личного состава, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Дом горел открытым пламенем.

Ближайшие гидранты - почти у моста 800-летия.

Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11 часов 29 минут. Горел нежилой одноэтажный дом с мансардой на улице Городской Вал. В 11 часов 55 минут огнеборцы локализовали возгорание, а в 12 часов 29 минут пожар был ликвидирован, началась проливка здания. У старого деревянного здания повреждено перекрытие и крыша. Причины устанавливаются.