Вологодский губернатор привился от коронавируса

ВКонтакте, страница Олега Кувшинникова

Губернатор Вологодской области привился от коронавируса. Он пообещал, что общения с людьми будет больше. Об этом он написал на страничке в социальных сетях:

"Привился от коронавируса. Чувствую себя хорошо. Через три недели – вторая прививка. Теперь личного общения с вологжанами станет больше". Судя по тому, что прививка в два приема - это отечественная вакцина Спутник V. Ранее губернатор сообщал, что записался в очередь по интернету.

Буквально на днях в регион поступила партия вакцины, развернуто 42 прививочных пункта, так что прививать стали активнее. С 1 февраля запись на вакцинацию производится на федеральной платформе, можно выбрать место и время прививки.