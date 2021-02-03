Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Под Вологдой сгорела котельная. Пожар произошел 2 февраля вечером в поселке Васильевское.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, звонок пожарным поступил в 21:35. Вспыхнуло одноэтажное здание котельной. В ликвидации были задействованы 4 единицы техники и 10 сотрудников пожарной охраны.

Погибших и пострадавших нет, но постройка полностью уничтожена огнем. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. без тепла осталось крестьянско-фермерское хозяйство. Причина происшествия - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.