Лучший ТОС Вологды получит миллион

Кстати, творчество из покрышек опасно для природы и незаконно Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В Вологде объявлен конкурс на лучший орган территориального общественного самоуправления. Комитеты ТОС, взаимодействующие с жителями, устраивающие различные мероприятия, отлично работающие с управляющими компаниями, ТСЖ, активно ведущие соцсети и участвующие в городских проектах, имеют все шансы получить миллион рублей.

Работу ТОС оценит специальная комиссия, которую возглавит мэр Вологды. Заявки принимают до 1 июля, итоги должны подвести до 1 ноября. О подробностях акции можно узнать в представительствах Центра по работе с населением.