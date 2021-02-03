В Вологде снова пропало отопление

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В областной столице, вероятно, из-за изношенного трубопровода произошла авария на теплосетях. Отопление недоступно нескольким жилым домам и социальным объектам. Об этом сообщил Центр управления регионом в полдень 2 февраля.

Ближайшее время теплоснабжения не будет: в домах №23, 32 к.2, 32 к.3 по улице Беляева; зданиях 2, 3, 4 по улице Петрозаводской; в детском саду №21 и доме №104 по улице Можайского. Специалисты ремонтируют объект.

Отключение тепла уже не первое за зимний сезон в Вологде. Вологжане ожидают будущих морозов - выдержат ли трубы?