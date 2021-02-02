Обедневшая пенсионерка украла наборы для вышивки и перепродала

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В Череповце из торгового зала творческой мастерской на Советском проспекте пропали три десятка наборов для вышивки. Хозяйка торговой точки обратились в полицию - ущерб составил около 7 тысяч рублей.

Полицейским удалось вычислить проворовавшуюся ранее судимую 59-летнюю пенсионерку. Ее остановили в Индустриальном районе города. Женщина, судя по всему, пристрастилась к шоплифтингу наборов для вышивки - ее заметили при совершении аналогичного преступления в другой торговой точке.

Во время разговора с правоохранителями, череповчанка призналась в преступлении и рассказала, что похищенное уже сбыла на рынке. На кражу пошла из-за тяжелого финансового положения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Череповцу.