20 тысяч рублей придется заплатить Александру Пескову за расклейку листовок и приглашения на несанкционированный митинг

Череповецкий городской суд Вологодской области привлек к административной ответственности 24-летнего Александра Пескова.

Как сообщает пресс-служба судов, он с 25 по 28 января 2021 года в "Телеграм" в чате разместил призывы к участию в мероприятии и попал под ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, а также расклеивал листовки без подачи соответствующего уведомления о проведении публичного мероприятия в органы местного самоуправления. Он нарушил Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ.

В судебном заседании Песков вину не признал.

Суд, исследовав представленные доказательства, признал Пескова виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано.