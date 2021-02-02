Вологжанин удаленно обматерил судью: теперь на него завели уголовное дело

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В Вологде завели уголовное дело на местного жителя, который не сдержался во время судебного заседания.

4 августа прошлого года Вологодский городской суд рассматривал административное дело о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. На заседании, из-за сложной эпидемиологической ситуации, 39-летний подсудимый присутствовал при помощи видеосвязи. Вологжанина не устроил приговор: ему назначили 3 суток административного ареста. Мужчина решил заявить о своей позиции, правда свою речь приправил нецензурной бранью в адрес судьи.

Служителям закона это не понравилось. На Вологжанина завели уголовное дело по статье "Неуважение к суду". Расследование завершено, дело ждет рассмотрения в новом суде.

Сквернослову грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо исправительные работы, либо арест на срок до шести месяцев.